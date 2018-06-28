В Николаеве пьяный отморозок, которого прошляпила полиция, на территории больницы убил мужчину

Сообщается, что перед этим полиция уже задерживала его за дебош в наркологическом отделении, но после профилактической беседы отпустила

В Николаеве местный житель на территории больницы жестоко избил проходящего мимо 30-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Николаевской области.

Как сообщается, 10 июня полиция прибыла на вызов, получив сообщение о драке на территории больницы. На месте происшествия был задержан 53-летний дебошир, который избивал находящегося без сознания мужчину. Пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.

По информации местного издания "Новости-N", дебошира привезла в наркологическое отделение больницы жена, поскольку он три недели не выходил из запоя. От обследований и госпитализации он отказался, после чего напал на одного из пациентов. Врачи вызвали полицию, которая провела профилактическую беседу и отпустила его.

После того, как полиция уехала, мужчина вышел на улицу и напал на 30-летнего Максима Середу, который возвращался домой после обследования в кардиологическом отделении. Как сообщила медсестра, ставшая свидетелем избиения, дебошир сначала начал толкать пострадавшего, после - ударил в лицо, из-за чего тот упал, ударился головой и потерял сознание. После этого нападавший сел на него сверху и начал душить. Медсестра пыталась его остановить, однако мужчина начал угрожать и ей.

Прибывшие на место полицейские вшестером смогли скрутить дебошира, который продолжал избивать находящегося без сознания Середу.

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Пострадавший, был немедленно госпитализирован в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Медики констатировали у него гипоксическую кому. Не смотря на все усилия, состояние пострадавшего не улучшалось, и спустя 9 дней он скончался, не приходя в сознание.

Уточняется, что накануне нападения мужчина устроил драку с таксистами, однако из-за того, что никто не написал на него заявление, оснований для задержания не было. Об этом заявила Елена Бережна, спикер полиции Николаевской области.

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"Ни медики, ни жена не писали заявление. Поэтому у полицейских не было оснований задержать его и удерживать в отделении полиции. В связи с тем, что сейчас нет вытрезвителей и нет полномочий у полицейских лишать человека свободы, когда нет уголовного производства, с ним была проведена профилактическая беседа, после чего полицейские его отпустили", - сообщила она. // 112.ua