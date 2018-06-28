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На Тернопольщине в столкновении легковушки и военного грузовика погибли две женщины

28.06.2018 09:55

По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, который принадлежит Вооруженным силам Украины.

Две женщины погибли, ребенок в тяжелом состоянии доставлена в больницу – это результат дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 27 июня в 17:30 вблизи села Озерная Зборовского района. Там на трассе Тернополь-Рава-Русская столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Две женщины погибли, у одного из военных - перелом ключицы, ребенок в тяжелом состоянии / Фото tp.npu.gov.ua

Как сообщила полиция Тернопольской области, на место аварии выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, который принадлежит Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок. В грузовике двое военных в кабине и двое в будке.

В результате удара две женщины погибли. Пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один солдат обратился в медучреждение с переломом ключицы. Других военных осматривают врачи.

Установят следователи и причину выезда легковушки на полосу встречного движения. Продолжается следствие согласно статье 286 часть 3 УК. // УНИАН

 

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