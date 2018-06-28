Операція об’єднаних сил. Ранкове зведення на 7:00 28 червня 2018 року

Упродовж минулої доби, 27 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Ввечері російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із БМП та забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Російські окупаційні війська 32 рази вдалися до прицільного вогню по наших позиціях, 4 з яких – із важкого озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

На Луганському напрямку вночі неспокійно було в районі населеного пункту Кримське. Там ворог вів вогонь по наших позиціях із 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. А у районі населеного пункту Станиця Луганська противник здійснив чергову провокацію, застосувавши стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку противник активізував бойові дії і застосовував по наших позиціях переважно гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках зафіксовано вогонь з озброєння БМП. Під прицільним вогнем перебували захисники Мар’їнки, Авдіївки, Південного, Опитного та Новомихайлівки.

Минулої доби найбільшої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Тут ворог застосовував ствольну артилерію калібром 122-мм, 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети. Вогневого впливу зазнали наші позиції в районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове, Талаківка, Старогнатівка, Павлопіль, Богданівка та Широкине.

Окрім цього минулої доби ворог цинічно обстріляв з мінометів калібром 82-мм місто Залізне. Постраждали дві цивільні особи.

Внаслідок активних бойових дій троє наших захисників загинули і трьох поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ сім разів відкривали вогонь по наших захисниках. На Донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції у районі населеного пункту Мар’їнка, а з РПГ та стрілецької зброї у районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Широкине та Гнутове, що на Маріупольському напрямку.

За даними розвідки, 10 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 7 поранено.

Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation