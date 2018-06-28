57-летнего педофила посадили на 8 лет за растление троих детей

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Харькова 57-летний харьковчанин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 У К Украины (развращение малолетних)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник получил максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — 8 лет лишения свободы.

Жертвами мужчины стали трое мальчиков (2007-го, 2008-го и 2006 года рождения).

Досудебным расследованием установлено, что первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения. Мужчина увидел ребенка у школы летом 2016 года. На момент знакомства пострадавший учился в первом классе. Мужчина сначала просто поговорил с мальчиком. В разговоре выяснил, что ребенок из многодетной семьи, которая имела тяжелое материальное положение, пригласил в гости, обещал помочь материально. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (просматривал с ребенком порнографические видео, касался, пытался снять одежду).

Уже в январе 2017 года злоумышленник познакомился с младшим на год братом первой жертвы. Действовал по отработанной схеме: сначала входил в доверие, а потом — развращал. В обоих случаях за молчание платил небольшие деньги.

Развратные действия продолжались, пока в апреле этого года не поднялся скандал в одном из бассейнов города. Подозреваемый во время посещения заведения наблюдал за тренировками детской группы. По окончании занятий шел за мальчиками в душевую и раздевалку и подглядывал за детьми. Несколько раз заводил беседу с одним из детей, пытаясь развращать его. Однако мальчик испугался, убежал из раздевалки и рассказал все маме. Женщина вызвала полицию.

Отмечается, что приговор суда пока не вступил в силу, поскольку еще есть время на апелляционное обжалование. // Realist