В России юные подонки, несколько раз за ночь избивали и насиловали пенсионерку

Еравнинский районный суд Республики Бурятия вынес приговор 17-летним подросткам, два года назад несколько раз за ночь избившим и изнасиловавшим пожилую женщину из-за семи тысяч рублей.

В июне 2016 года жительница села Сосново-Озерское, получив пенсию, пошла снять деньги в банкомате. Ее действия заметили четверо подростков и решили поживиться, то есть попросту ограбить пенсионерку, сообщает "Байкал-Daily" со ссылкой на районную прокуратуру 27 июня.

Юноши дождались часа ночи и пробрались в дом к женщине. Найдя ее телефон, они прочитали в SMS, что пенсионерка сняла 1,5 тысячи рублей и еще семь остались на счету карты. Тогда они стали искать карту, попутно взяв блок сигарет и кое-что из продуктов.

Спящая хозяйка дома проснулась. Подростки начали избивать ее, требуя сказать, где лежит карта. Пенсионерка ответила, что она якобы оставила ее в другом доме. Двое из четверых воров отправились по указанному ею адресу, но ничего не нашли.

Пока они ходили на поиски, их соучастники изнасиловали женщину, угрожая ей ножницами. При этом они, издеваясь над потерпевшей, разрезали всю одежду на ней. Когда их приятели вернулись ни с чем, они, в свою очередь, тоже изнасиловали хозяйку дома.

Потом преступники пошли покурить, в это время женщина заперла дверь и спряталась под кроватью. Подростки, натолкнувшись на замок, не растерялись и залезли в окно, разбив его. Женщину снова стали избивать. Она предложила вместе с ней сходить во второй дом, где она якобы отдаст им банковскую карту.

Проходя мимо местного стадиона, женщина заметила незнакомого мужчину и бросилась к нему, прося о помощи. Преступники убежали, но недалеко, и увидели, что он отвез женщину домой, а сам поехал в полицию. Тогда они в третий раз залезли в дом и снова избили жертву.

После этого наконец подъехали полицейские и задержали всех четверых подельников. Трое их них попытались убежать, но в конце концов попались в руки правоохранителей.

Оказалось, что все преступники стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, двое уже были судимы за воровство и находились на испытательном сроке.

Суд приговорил двоих обвиняемых к шести годам, третьего - к шести годам и четырем месяцам, четвертого - к 6,5 года лишения свободы. Трое будут отбывать срок в воспитательной колонии как несовершеннолетние, а один, которому во время следствия исполнилось 18 лет, - в колонии общего режима.

Отметим, в октябре 2017 года полицейские Улан-Удэ задержали 15-летнюю школьницу, которая вместе с 18-летней подругой избила 58-летнюю женщину при попытке квартирной кражи. После избиения они насильно отвели жертву к реке и утопили. // NEWSru.com