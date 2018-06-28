Даже не остановилась: Москалькова проехала мимо Денисовой, которую не пустили в колонию к Сенцову

Кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии строгого режима номер 8 «Белый медведь», где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова, а Уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили.

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ с места событий в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В частности, колонна из четырех джипов беспрепятственно заехала на территорию колонии, даже не остановившись возле Денисовой, которая стояла фактически на дороге.

На данный момент на телефонные звонки Денисовой Москалькова не отвечает, на ее попытки связаться с руководством колонии, сотрудники отвечают, что у них режимное мероприятие.

Как сообщалось, Денисова и Москалькова сегодня прилетели с Москвы в Салехард одним самолетом и сразу отправились в Лабытнанги с целью посетить в тюрьме Сенцова, однако российская уполномоченное отказалась ехать в Лабытнанги вместе с Денисовой.

Украинский омбудсмен приехала в Лабытнанги первой, но ее в колонию не пустили.

27 июня Денисова обратилась к главе администрации президента России Антона Вайна с просьбой обеспечить выполнение предоставленных ему российским лидером гарантий по посещению украинских политических заключенных в России.

Денисова подчеркнула, что во время пребывания в РФ постоянно проводила переговоры с российским омбудсменом Москальковой относительно «возможных синхронных, взаимных, одновременных, зеркальных» мониторинговых посещений, которые «не дали положительных результатов».

Также украинский омбудсмен обратила внимание на то, что заключенные в РФ украинцы Владимир Балух, Олег Сенцов и Станислав Клих длительное время отказываются от приема пищи, состояние их здоровья ухудшается с каждым днем и составляет существенную угрозу их жизни.

Кроме того, она сообщила, что обратилась также и к заместителю руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который, по ее словам, «неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов».

Напомним, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. Однако Москалькова предложила сначала посетить в колонии в Омске одного из фигурантов дела так называемых «крымских диверсантов» Дмитрия Штыбликова. После этого Москалькова вместе с украинским консулом посетила Штыбликова.

При этом Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «собственной инициативе», и ее посещение не было согласовано. К этому времени Денисовой постоянно отказывают в предоставлении возможности увидеться с украинскими пленниками. Также омбудсмену отказывают в общении с ними по видеосвязи.