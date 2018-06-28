«Приусы» не подходят: Украинская полиция закупит 25 машин на сумму 16,5 миллионов гривен

Информация, которая появилась в систему публичных закупок ProZorro, свидетельствует о том, что Национальная полиция объявила тендер на закупку новых автомобилей.

Ведомство планирует приобрести 25 машин для перевозки взятых под стражу лиц. На это выделяется 16,5 млн грн. Планируют закупить 12 фургонов за 10,5 млн. гривен, а также 13 кроссоверов с кузовом «универсал» на общую сумму 6 млн. грн.

Если приблизительно прикинуть, какие кроссоверы могут продать за такие деньги (около 461 тыс. грн. за единицу), то это могут быть, например, моноприводные версии Renault Duster (такие авто уже служат в полиции) или Suzuki SX4. Также в эти пределы попадают несколько корейских и китайских кроссоверов. // Autonews