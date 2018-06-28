Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

«Приусы» не подходят: Украинская полиция закупит 25 машин на сумму 16,5 миллионов гривен

28.06.2018 13:19

Информация, которая появилась в систему публичных закупок ProZorro, свидетельствует о том, что Национальная полиция объявила тендер на закупку новых автомобилей.

Ведомство планирует приобрести 25 машин для перевозки взятых под стражу лиц. На это выделяется 16,5 млн грн. Планируют закупить 12 фургонов за 10,5 млн. гривен, а также 13 кроссоверов с кузовом «универсал» на общую сумму 6 млн. грн.

Если приблизительно прикинуть, какие кроссоверы могут продать за такие деньги (около 461 тыс. грн. за единицу), то это могут быть, например, моноприводные версии Renault Duster (такие авто уже служат в полиции) или Suzuki SX4. Также в эти пределы попадают несколько корейских и китайских кроссоверов. // Autonews

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...