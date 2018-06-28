В Харькове грабители напали на пенсионеров и подожгли их дом. Мужчина погиб

В Московском районе Харькова 27 июня неизвестный поджег дом, чтобы скрыть следы расправы над семьей. Об этом сообщает пресс-центр областной полиции на своей странице в Facebook.

Пожар начался около 14:20 в части одноэтажного жилого дома по ул. Сабуровской, в 17:20 был локализован.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Из выводов спасателей стало известно, что причиной пожара оказалось занесение открытого источника зажигания.

Потерпевшая рассказала полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, который напал на нее – ударил по голове, связал и положил в ванной. Затем он начал искать в доме деньги, ювелирные изделия и ценные предметы. Неизвестный завладел деньгами в сумме 1 тыс. 200 грн, продуктами питания и скрылся с места происшествия, подпалив дом.

Женщину госпитализировали в больницу, тело ее погибшего сожителя направлено в морг для установления причин смерти.

Следователи квалифицировали произошедшее по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 ("Покушение на убийство") и ч. 4 ст. 187 ("Разбой"). Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается. Организованы необходимые мероприятия для установления причастного к преступлению лица и его задержания. // 112.ua