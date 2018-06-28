ПАСЕ призвала Россию без промедления освободить всех украинских политзаключенных

В ПАСЕ призвали Россию воздержаться от применения пыток и бесчеловечного обращения с украинцами до момента их освобождения.

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает власти Российской Федерации без промедления освободить всех заключенных украинцев в оккупированном Крыму, в Донецкой и Луганской областях и на территории России.

Соответствующую резолюцию поддержали 77 парламентариев, воздержались 15.

В частности, Ассамблея призывает Российскую Федерацию «без промедления освободить всех украинцев, заключенных в Российской Федерации и оккупированном Крыму, по политически мотивированным обвинениям, и прилагать все усилия, чтобы ускорить освобождение украинских граждан, которых содержат под стражей на той территории Донбасса, которая находится под эффективным контролем России».

В то же время в резолюции отмечается, что Россия должна обеспечить соблюдение прав человека находящихся под стражей украинцев до момента их освобождения и, в частности «соблюдать запрет на применение пыток, бесчеловечного обращения или обращения, унижающего человеческое достоинство, либо наказания, и обеспечить право на доступ к необходимой медицинской помощи с целью, чтобы здоровье и благополучие были надлежащим образом защищены».

Кроме того, высказывается призыв «воздержаться от принудительного кормления украинского режиссера Олега Сенцова или других пленников и использовать только медицинскую помощь для сохранения его и их жизней со строгим соблюдением Конвенции по предотвращению пыток».

Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей. В частности, речь идет о Европейском комитете по предотвращению пыток и Международном комитете Красного Креста. Также Ассамблея призвала РФ разрешить украинским чиновникам, в том числе Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека посещать украинских пленников.

Также парламентарии призвали Россию отказаться от политики навязывания российского гражданства украинским гражданам, которые живут в оккупированном Крыму и не желают обретать его, и воздерживаться от принудительного перевода граждан Украины в российское гражданство.

В резолюции выражается призыв отменить запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, что противоречит международным стандартам свободы собраний, а также разрешить въезд в Крым лидерам Меджлиса - Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Кроме того, парламентарии призывают Россию прекратить преследование и оказания давления на крымских татар и лиц, представляющих их интересы, и в частности, адвокатов и защитников прав человека. // УНИАН