На Житомиршині військовослужбовця затримали за розкрадання «дорогоцінних» елементів ЗРК

Затримання проводилось військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України разом із слідчими слідчого відділу Радомишльського відділу поліції ГУНП в Житомирській області.

Встановлено, що упродовж двох тижнів червня 2018 військовослужбовець-контрактник, майстер майстерні однієї з військових частин, розташованої у смт Городок, Радомишльського району, маючи вільний доступ до бойової техніки, яку він обслуговував, демонтував та викрав з бойової машини 9А330 «Тор» блоки з електронними платами та елементи плат, які містять дорогоцінні метали: срібло, золото та платину.

Своїми протиправними діями затриманий призвів до неможливості повноцінного функціонування бойової машини.

Вживаються заходи щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході проведення першочергових слідчих дій викрадене майно виявлено та вилучено, на даний час вживаються заходи щодо відновлення бойового комплексу.

Нагадаємо, що бойова система «Тор» (за класифікації МО США і НАТО — SA-15 Gauntlet («Латна рукавиця»)) — всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки, призначений для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології «стелс».

Довідково:

• ч. 3 ст. 410 КК України, «викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що заподіяли істотну шкоду, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, розбій з метою заволодіння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи іншими бойовими речовинами, засобами пересування, військовою та спеціальною технікою, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років».

Прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України