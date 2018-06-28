В Китае мужчина с ножом напал на школьников, убив двоих детей

В результате два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали, сообщает местная газета Thepaper.cn

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 28 июня, примерно в 11:30 утра по местному времени. Четверо раненых, в том числе трое детей, были экстренно доставлены в больницу. Однако двое мальчиков вскоре скончались. Еще один раненый ребенок и женщина остаются под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.

Сам нападавший задержан. Это 29-летний мужчина, безработный. Он приехал в Шанхай в июне, однако устроиться на работу так и не смог. По предварительным данным полиции, свое нападение он объяснил тем, что хотел отомстить обществу.

РИА "Новости" напоминает, что за последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. В минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали.