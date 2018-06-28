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В Китае мужчина с ножом напал на школьников, убив двоих детей

28.06.2018 14:10

 В китайском Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ.

В результате два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали, сообщает местная газета Thepaper.cn.
 
По данным издания, инцидент произошел в четверг, 28 июня, примерно в 11:30 утра по местному времени. Четверо раненых, в том числе трое детей, были экстренно доставлены в больницу. Однако двое мальчиков вскоре скончались. Еще один раненый ребенок и женщина остаются под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.
 
Сам нападавший задержан. Это 29-летний мужчина, безработный. Он приехал в Шанхай в июне, однако устроиться на работу так и не смог. По предварительным данным полиции, свое нападение он объяснил тем, что хотел отомстить обществу.
 
РИА "Новости" напоминает, что за последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. В минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали.
 
В понедельник в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике начал умышленно крушить машины и сбивать людей, в результате один человек погиб, еще более десяти пострадали, полиция застрелила нападавшего. // NEWSru.com

 

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