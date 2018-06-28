У Києві поліція затримала «месника» за неправдиве повідомлення про замінування автобуса

Через конфлікт із водієм зловмисник вирішив у такий спосіб помститися. За цей вчинок йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Інформація про те, що в салоні транспортного засобу знаходиться вибуховий пристрій, надійшла до столичної поліції близько 9-ї ранку. На місце події виїхав екіпаж патрульної поліції та співробітники профільних служб.

Прибувши за викликом, правоохоронці встановили, що в салоні автобуса виник конфлікт. За попередньою інформацією, пасажир маршрутки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився з іншими громадянами, після чого зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що в автобусі знаходиться вибухівка.

За викликом прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група району, кінологи та лікарі.

Співробітники столичної поліції швидко «вирахували» аноніма та затримали його. Правопорушником виявився місцевий житель, 1976 року народження. Після ретельної перевірки автобуса працівники вибухотехнічної служби не виявили небезпечних предметів.

Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкритті кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва