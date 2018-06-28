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В тройном ДТП во Львовской области пострадал посол Швейцарии и еще 5 человек

28.06.2018 14:29

Шесть человек пострадали в результате тройного столкновения автомобилей во Львовской области 27 июня, - сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА. Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня в 19:20 на автодороге Киев-Чоп возле села Дидылов.

"Водитель, гражданин Швейцарии, 1963 года рождения, управляя автомобилем Volvo СХ60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя с. Гаи Дитковецкие Бродовского района, 1975 года рождения, и автомобилем Chery Amulet, за рулем которого находился житель Львова, 1965 года рождения. В результате ДТП получили травмы три водителя и три пассажира", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что женщина-пассажир автомобиля Volvo, которая живет в Киеве, госпитализирована в хирургическое отделение больницы скорой помощи Львова; водитель автомобиля Volkswagen Т4, госпитализирован в Бускую районную больницу.

Водитель и две пассажирки автомобиля Chery после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой. Гражданин Швейцарии - водитель автомобиля Volvo, после осмотра и оказания медицинской помощи в городском травмпункте Львова, был отпущен домой.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в тройное ДТП во Львовской области попал посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер (Guillaume Scheurer) с женой.

 

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