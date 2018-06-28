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В Крыму зарезали крымскую татарку и ее 8-летнего сына

28.06.2018 15:12

В селе Давыдовка в оккупированном Россией Крыму 27 июня мужчина зарезал 33-летнюю крымскую татарку с восьмилетним сыном.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Шевкет Наматуллаев.

погибшая

"Вчера вечером в селе #Давыдовка, что под Симферополем, зарезали семью крымских татар - мать и восьмилетнего сына. Женщина умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти.

убийца

Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома. В соцсетях сообщают, что убийца пойман. Он на фото. Двое детей в этой семье остались без матери...", - пишет он.

По информации журналиста, убитую женщину звали Назмие, а ее сына - Эмир.

Также опубликованы фото женщины и ее убийцы. // Апостроф

 

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