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«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

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Увага! Погіршення погодних умов

28.06.2018 17:15

29 червня в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та центральних областях місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди дуже сильний дощ.

По Київській області 29 червня грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.

 

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