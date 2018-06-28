Увага! Погіршення погодних умов

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29 червня в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та центральних областях місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди дуже сильний дощ.
По Київській області 29 червня грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС України.
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