Увага! Погіршення погодних умов

28.06.2018 17:15

29 червня в Україні, крім східних областей та Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та центральних областях місцями сильні дощі, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди дуже сильний дощ.