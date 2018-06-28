Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Херсонщине задержали злоумышленников, сбежавших из-под стражи

28.06.2018 15:43

Их направили в Новотроицкий изолятор временного содержания

В Херсонской области полицейские задержали злоумышленников, которые сбежали из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Фото: беглецы из ИВС

Фото: беглецы из ИВС

"Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется к родительскому дому и провели его задержание. Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник криминальной полиции в Херсонской области Николай Цап, сейчас оба злоумышленника вновь помещены в Новотроицкий изолятор временного содержания (ИВС).

"Никто из полицейских во время задержания не пострадал. Злоумышленники были осмотрены медработниками, телесных повреждений во время задержания им не причинено", - сообщил Цап.

Как сообщается, в ночь с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции совершили побег двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений. На территории области был введен оперативный план "Перехват".

Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме сотрудников местного отделения полиции, подключились сотрудники других территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. // РБК-Украина

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...