На Херсонщине задержали злоумышленников, сбежавших из-под стражи

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Их направили в Новотроицкий изолятор временного содержания
В Херсонской области полицейские задержали злоумышленников, которые сбежали из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Фото: беглецы из ИВС
"Сегодня ночью оперативники заметили, как беглец через огород направляется к родительскому дому и провели его задержание. Через несколько часов задержали и другого разыскиваемого", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник криминальной полиции в Херсонской области Николай Цап, сейчас оба злоумышленника вновь помещены в Новотроицкий изолятор временного содержания (ИВС).
"Никто из полицейских во время задержания не пострадал. Злоумышленники были осмотрены медработниками, телесных повреждений во время задержания им не причинено", - сообщил Цап.
Как сообщается, в ночь с 25 на 26 июня из изолятора временного содержания Новотроицкого отделения полиции совершили побег двое подозреваемых в совершении тяжких преступлений. На территории области был введен оперативный план "Перехват".
Полицейские установили, что после побега злоумышленники разделились. К их розыску, кроме сотрудников местного отделения полиции, подключились сотрудники других территориальных подразделений полиции и оперативники управления уголовного розыска областного главка. // РБК-Украина
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