Розшукується особливо небезпечний, ймовірно озброєний, злочинець, який втік з Миргородського суду

Розшукуваний – 40-річний Суржан Віталій Олександрович, підозрюваний за вчинення злочинів, передбачених ст. 257 (бандитизм), 187 (розбій), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. При собі може мати зброю.

У Полтавському регіоні вже введено в дію оперативний план. На розшук злочинця орієнтовано весь особовий склад поліції області.

За останніми даними, поліція виявила покинутий транспортний засіб, на якому пересувався засуджений разом із жінкою.

Втікачі пересуваються пішки в межах Миргородського району. Тому поліція закликає місцевих жителів бути максимально обережними!

Не зупинятися на вимогу незнайомців, не підвозити їх, не впускати до будинків та уникати будь-яких контактів з невідомими особами.

У разі, якщо ви побачите схожого за описом чоловіка (можливо, разом із супутницею), в жодному разі не намагайтеся затримати його самостійно. НЕГАЙНО викликайте поліцію – 102.

Якщо ви бачили цю людину або вам відомі інші обставини, пов’язані з цією подією, просимо негайно інформувати поліцію за телефонами: (0532)51-77-02 (ч/ч ГУНП в Полтавській області), (0532) 51-76-72 (ситуаційний центр ГУНП в Полтавській області), факс (0532) 56-77-24.

Відділ комунікації поліції Полтавської області