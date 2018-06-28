Трамп встретится с Путиным после саммита НАТО

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Информацию уже подтвердили в Белом доме.

Как уточняет Reuters, на переговорах будет затронуты вопросы международной безопасности.

Кроме того, Путин и Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона.

Напомним, в британском правительстве опасаются встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. По мнению британцев, результатом переговоров может стать отказ США от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью, отказ от решения создать американскую базу в Польше, а также признание российской оккупации Крыма и изменение режима санкций. Поводом для таких опасений стало недавнее решение США отказаться от совместных учений с Южной Кореей после переговоров главы американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным возможно состоится после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. По словам главы Белого дома, он намерен поднять на переговорах с Путиным такие вопросы, как война в Сирии и конфликт в Украине. // Сегодня