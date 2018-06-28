Київські поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи

Зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту. Мотивом злочину став викуп. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання. Їм загрожує до семи років ув’язнення.

Нагадаємо: повідомлення про викрадення чоловіка на вулиці Тургенівській надійшло від свідків. У столиці ввели план «перехоплення» та розпочали комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій. На місці злочину слідчо-оперативна група територіального поспілкувалися зі свідками та встановила, що зловмисники зникли на автомобілі «Фольксваген Гольф» темно-синього кольору.

Того ж дня в Дарницькому районі Києва поліцейські знайшли потерпілого, у якого були тілесні ушкодження. Нині він перебуває у лікарні під охороною поліції.

«Протягом двох діб кримінальна поліція Києва разом із Шевченківським управлінням поліції проводили слідчо-оперативні заходи, у результаті яких затримали двох осіб, які викрали молодого чоловіка і утримували його в гаражі, нанесли тілесні ушкодження, а також вимагали у нього гроші. Вони – громадяни Єгипту, живуть на території України кілька років», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За його словами, вони відмовилися надавати будь-які пояснення. На цей час їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і слідчі звернуться до суду для обрання їм міри запобіжного заходу.

«Вони чітко розуміли, кого вони викрали, і намагалися зв’язатися із батьками потерпілого. Але діями поліції цей злочин було зупинено і доволі оперативно затримано викрадачів», - зауважив Андрій Крищенко.

Слідчі розслідують два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За вчинені злочини зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва