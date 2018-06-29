Еще один украинский узник Кремля начал голодать

Фигурант "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеин Куку 26 июня объявил голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Мерьем Куку.

"26 июня 2018 года Эмиру-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его к этому шагу. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других, несправедливо арестованных политических заключенных", – написала она.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму.

В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как "опасного подсудимого". Впоследствии его обвинили в подготовке "насильственного захвата власти". В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения от РФ фигурантов "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир". // 112.ua