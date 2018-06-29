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В России разработчика боевых вертолетов сделали бомжом

29.06.2018 00:56

Судебные приставы выставили на улицу бывшего ведущего конструктора Александра Блинцова

В России в подмосковном городе Люберцы из общежития выселяют бывших сотрудников конструкторского бюро имени Камова – разработчика боевых вертолетов "Ка", которые сейчас находятся на вооружении в российской армии, передает "Радио свобода".

Александр Блинцов. Фото: red-penza.org

Так судебные приставы выставили на улицу бывшего ведущего конструктора Александра Блинцова.

Представители собственника утверждают, что комнаты освобождаются для работающих сотрудников предприятия и полностью уверены в законности своих действий. После развала СССР ОКБ Камова стало акционерным обществом, а бывшее советское общежитие отдано в частные руки и превратилось в гостиничный комплекс "Искра".

"Я участвовал в расчетах вертолетов "Ка-226", "Ка-52" и немного еще "Ка-62". По сути, это все новые вертолеты, которыми сейчас гордится фирма "Камов", – рассказывает Блинцов.

Сейчас Александр Блинцов ночует, где придется, в общежитие его не пускают. // Сегодня

 

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