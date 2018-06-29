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На Тернопільщині маленький хлопчик став свідком смертельної розправи

29.06.2018 01:47

Від тяжких тілесних ушкоджень в реанімаційному відділенні медичного закладу помер 54-річний житель села Панівці Борщівського району. Чоловікові важких травм завдав 38-річний сусід.

 

Свідком розправи став дев’ятирічний хлопчик. Дитина бачила, як один дядько дерев’яною палицею бив іншого.

Поліція

Поліцейські, виїхавши на місце злочину, з’ясували, що між чоловіками часто траплялися конфлікти. Старший сусід нерідко, будучи напідпитку, висміював психічні вади 38-річного односельця. Останній хворіє розладами психіки, проте на обліку в медичному закладі не перебуває.

Нападник накинувся на сусіда, коли той повертався додому і був не зовсім тверезий. Бив дерев’яною палицею, поки не звалив з ніг.

Потерпілого було доправлено до медичного закладу. Лікарі встановили, що у чоловіка відкрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом склепіння черепа. Після декількох днів перебування в реанімації нещасний помер.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 121 ККУ. Триває досудове розслідування.

Magnolia-tv за матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

 

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