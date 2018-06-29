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«Леворуционеру» Саакашвили на родине дали 6 лет лишения свободы

29.06.2018 02:35

 Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили.

Об этом сообщает Грузия Online, передает УНН.

Суд в Грузии признал Саакашвили виновным в деле об избиении депутата

"По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6 годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности", - говорится в сообщении.

Вооруженное нападение и избиение депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили произошло в 2005 году. М.Саакашвили в этом деле обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Вместе с М.Саакашвили по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД Иване Мерабишвили, бывший начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.

Напомним, 5 января 2018 года суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы по статье “злоупотребление служебными полномочиями” в деле Сандро Гиргвлиани.

 

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