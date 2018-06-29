Стрельба в офисе американской газеты: сообщают о нескольких погибших

В результате стрельбы погибли четверо человек, передает CBS News , ссылаясь на правоохранительные органы. Один подозреваемый в стрельбе задержан.

Репортер Фил Дэвис написал в своем Twitter , что несколько человек были ранены.

"Вооруженный мужчина выстрелил через стеклянную дверь и открыл огонь по нескольким сотрудникам. Больше не могу ничего сказать, не хочу никого объявлять мертвым, это плохо", - написал он в своих соцсетях, передает издание.

Бюро по чрезвычайным ситуациям сообщило, что реагирует на информацию о стрельбе, однако официально о жертвах пока не сообщают.