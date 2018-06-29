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Стрельба в офисе американской газеты: сообщают о нескольких погибших

28.06.2018 23:33

 В редакции газеты The Capital Gazette в городе Аннаполисе, штат Мэриленд (США), произошла стрельба.

Об этом сообщает издание The Baltimore Sun, которая является собственником газеты.
 
The Baltimore Sun
 
В результате стрельбы погибли четверо человек, передает CBS News, ссылаясь на правоохранительные органы. Один подозреваемый в стрельбе задержан. 
 
Репортер Фил Дэвис написал в своем Twitter, что несколько человек были ранены.
 
"Вооруженный мужчина выстрелил через стеклянную дверь и открыл огонь по нескольким сотрудникам. Больше не могу ничего сказать, не хочу никого объявлять мертвым, это плохо", - написал он в своих соцсетях, передает издание.
 
Бюро по чрезвычайным ситуациям сообщило, что реагирует на информацию о стрельбе, однако официально о жертвах пока не сообщают. 
 
Телекомпания MSNBC передает, что погибли шесть человек, более 20 получили ранения в результате стрельбы на территории главного офиса газеты. По данным, полицейские назвали произошедшее "локальным инцидентом", а не терактом. // 112.ua

 

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