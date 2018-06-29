В Москве баскетбольный тренер домогался 14-летних воспитанниц. Изнасилованную девушку еле спасли

Тренер московского баскетбольного клуба подозревается в сексуальных преступлениях — 32-летний спортсмен приставал к 14-летним воспитанницам, а одну девочку изнасиловал! Юные баскетболистки скрывали страшную правду на протяжении года.

Как стало известно «МК», в этой спортивной школе мужчина (он выпускник петербургской высшей школы тренеров) работал с 2011 года — тренировал группу девушек 1995 и 2004 годов рождения. Пагубные пристрастия у баскетболиста обнаружились в 2016 году. Он вдруг стал проявлять интерес к 14-летним девушкам. Взрослый мужчина приставал к юным воспитанницам как в тренерской комнате школы, так и во время поездок на соревнования (как по России, так и за границей). Жертв как минимум пять (в группе тренировалось больше 10 девушек). Некоторые сразу рассказали об этом родителям, но те не приняли слова всерьез, решив, что у детей разыгралась фантазия. А другие, напротив, скрывали истину — взамен спортсмен обещал карьерный рост.

Однажды, будучи на сборах в заморской стране, тренер выпил лишнего и стал домогаться девушек. Те в шоке принялись звонить домой, родители забили тревогу. Но и тогда все сошло извращенцу с рук.

Жуткая правда открылась после того, как одну юную баскетболистку нашли без чувств. К счастью, подростка откачали. Барышня рассказала, что тренер ее изнасиловал и она не знала, как жить после этого. Родители обратились в полицию, вскоре подтянулись представители других девушек. Выяснилось, что противозаконные действия тренер совершал с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года. Примечательно, что примерно в это же время спортсмен женился на гражданке Латвии и не так давно у него появился ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Тренер отстранен от работы, а юным баскетболисткам прописали психологическую реабилитацию.