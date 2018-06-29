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В Киеве неадекватный водитель протаранил два авто и, пытаясь сбежать, повис на ступеньках

29.06.2018 11:34

В пятницу, 29 июня, возле Индустриального моста произошло ДТП. Неадекватный водитель на Ford выезжая со двора зацепил две припаркованные машины и пытался скрыться, но повис на ступеньках тротуара.

Инцидент случился около 01:30. Об этом сообщает Информатор с места события.

Он ехал по тротуару и не заметил ступеньки

Во дворах жилого дома напротив ТРЦ «Мармелад» водитель Ford Focus пытался выехать на проезжую часть. Однако не справившись с управлением он задел два припаркованных авто — Daewoo и Nissan. Увидев случившееся, на улицу вышли очевидцы — жители ближайшего дома. Они пытались задержать нарушителя, но тот хотел скрыться с места происшествия. Водителю Ford сбежать не удалось, он ехал по тротуару и не заметил ступеньки. Машина повисла на них и не смогла двигаться дальше.

По словам очевидцев, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Неравнодушные граждане вызвали полицию, а сам водитель позвонил в «скорую». Медики и патрульные прибыли на место происшествия. Виновник ДТП не захотел проходить тест на алкогольное опьянение и попросил его госпитализировать. Мужчина заявил, что он плохо себя чувствует.

Кроме этого, со слов свидетелей ДТП, водитель рассказывал, что за рулем был не он, а его друг, который скрылся с места. Однако свидетели говорят, что мужчина в машине находился один.

По словам местных жителей, мужчина живет в доме, во дворе которого случился инцидент. Сам горе-водитель, как уточнили соседи, бывший сотрудник правоохранительных органов.

 

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