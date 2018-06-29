В Германии рабочий убил 21 коллегу, подсыпая яд в обеды

Полиция Германии обвинила 56-летнего работника немецкого завода ARI Armaturen в убийстве 21 коллеги. По мнению правоохранительных органов он c 2000 года травил сотрудников, подсыпая яд им в обеды. Видимых конфликтов между обвиняемым и его жертвами не было.

Об этом сообщает издание AP NEWS.

Найти отравителя удалось случайно. В начале мая один из сотрудников ARI Armaturen заметил, что сэндвич, который он принес из дома, был посыпан белым порошком. Он сообщил об этом руководству, которое решило установить камеры в помещении, где обедают рабочие. Через две недели камера зафиксировала, как один из рабочих что-то подсыпал в контейнер другого сотрудника.

Отравителя задержали в тот же день. Им оказался 56-летний житель немецкого города Билефельд, который работал на предприятии последние 38 лет. Он жил с женой и двумя детьми, а с коллегами видимых конфликтов у него не было. При нем нашли порошок с ацетатом свинца, а в его квартире — ртуть и кадмий. Эти химические вещества могут вызывать тяжелые поражения внутренних органов.

Немца обвиняют в 21 убийстве коллег за последние 18 лет. Как сообщается, все погибшие рабочие умерли до выхода на пенсию от сердечных приступов или рака. Также выяснилось, что у одного из сотрудников ARI Armaturen отказали почки из-за отравления ацетатом свинца, который нашли у обвиняемого при обыске. // Realist