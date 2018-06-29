У Житомирі ножем поранили заступника командувача ДШВ

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27 червня у Житомирі біля продуктового магазину ножове поранення отримав заступник командувача ДШВ ЗС України.
Про це зранку, 28 червня, Житомир.info розповіли читачі.
«О 23 год.50 хв. у Житомирі на перехресті вулиць Київської та Східної при виході з продуктового магазину отримав ножове поранення заступник командувача Десантно-штурмового війська ЗС України полковник Щербань. Наразі військовий знаходиться у шпиталі, стан стабільно тяжкий», - розповіли читачі.
У прес-службі головного управління Нацполіції у Житомирській області Житомир.info інформацію про подію підтвердили.
«Близько 7-їх ранку 28 червня з медичного закладу надійшло повідомлення про госпіталізацію військовослужбовця із ножовим пораненням черевної порожнини. Нині поліція проводить необхідні слідчо-розшукові заходи направлені на встановлення обставин події. Попередньо правова кваліфікація ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (Умисне, тяжке тілесне ушкодження)», - розповіли у поліції.
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