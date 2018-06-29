Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Лидеры ЕС призвали Россию признать свою ответственность за трагедию МН17

29.06.2018 10:31

Лидеры Евросоюза также призвали Россию содействовать расследованию

Главы ЕС призвали Россию признать свою ответственность за крушение рейса МН17 над Донецкой областью в 2014 году. Соответствующее решение было принято на заседании Европейского Совета в Брюсселе, сообщает DW.

Reuters

Как уточняется в документе, Совет полностью поддержал соответствующую резолюцию Совбеза ООН.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН № 2166 о падении рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину", - цитирует документ издание.

Напоминаем, в резолюции, которую принял Совбез ООН в июле 2014 года, выдвигается требование привлечь к ответственности всех причастных к трагедии и призыв к государствам сотрудничать для достижения этой цели. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...