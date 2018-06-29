Лидеры ЕС призвали Россию признать свою ответственность за трагедию МН17

Главы ЕС призвали Россию признать свою ответственность за крушение рейса МН17 над Донецкой областью в 2014 году. Соответствующее решение было принято на заседании Европейского Совета в Брюсселе, сообщает DW.

Как уточняется в документе, Совет полностью поддержал соответствующую резолюцию Совбеза ООН.

"Европейский Совет подтверждает свою полную поддержку резолюции Совбеза ООН № 2166 о падении рейса MH17. Он призывает РФ принять ответственность, а также полностью содействовать всем попыткам установить правду, справедливость и вину", - цитирует документ издание.

Напоминаем, в резолюции, которую принял Совбез ООН в июле 2014 года, выдвигается требование привлечь к ответственности всех причастных к трагедии и призыв к государствам сотрудничать для достижения этой цели. // 112.ua