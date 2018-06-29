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Евросоюз продлил экономические санкции против России

29.06.2018 13:11

Европейский союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России. 

Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Евросоюз продлил экономические санкции против России - Порошенко

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемые единство и солидарность с Украиной", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко лично поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.

"Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей", - отметил Президент.

 

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