Евросоюз продлил экономические санкции против России

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Европейский союз принял решение еще на 6 месяцев продолжить экономические санкции против России.
Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемые единство и солидарность с Украиной", - сообщил Порошенко.
Также Порошенко лично поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.
"Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей", - отметил Президент.
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