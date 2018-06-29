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В Киеве на 7 лет посадили таксиста-уголовника, избившего и ограбившего клиента

29.06.2018 14:15

Таксист – ранее судимый уроженец Луганской области

Шевченковский районный суд в Киеве вынес приговор столичному таксисту, который ограбил своего клиента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

такси

Происшествие случилось в сентябре 2017 года в Шевченковском районе столицы.

Установлено, что таксист увидел на обочине мужчину, который пытался остановить автомобиль, и решил его подвезти.

"На улице Щусева пассажир вышел из салона такси и пошел к багажнику забрать свои вещи. В этот момент, подойдя сзади, водитель ударил мужчину по голове. Потерпевший потерял сознание, а нападавший тем временем забрал его мобильный телефон и деньги", - рассказали в полиции.

Правоохранителям удалось установить личность грабителя и задержать его.

Обвиняемый - ранее судимый за грабежи и разбои уроженец Луганской области, который полностью признал свою вину.

За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины, приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. // 112.ua

 

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