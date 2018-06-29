Останки тел двух людей найдены в квартире в Чугуеве

Как пишет "Город Х" , полицию вызвали соседи, когда почувствовали трупный запах в своих квартирах.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что речь идет о квартире на первом этаже, хозяин которой собирал в ней всякий мусор и хлам.

"Мы его практически не видели, он прятался от людей и приходил в квартиру ночью, принося с собой полные сумки мусора. На все обращения в санстанцию нам отвечали, что без разрешения хозяина или полиции они не могут войти в квартиру", - сообщила соседка Анна Коршевнюк.

По словам женщины, жилище соседа было забито мусором почти под завязку. Между завалами был узкий проход, по которому следователь протиснулся и нашел труп хозяина квартиры. Было видно, что тело пролежало несколько недель.

Городские власти выделили машину, чтобы вывезти из квартиры мусор. Но собирать его пришлось соседям. В результате уборки они нашли пакет со скелетом. Жильцы дома предполагают, что это останки жены хозяина квартиры, которая пропала несколько лет назад.

Подробности происшествия выясняются.