У столиці небайдужі перехожі затримали двох розбійників

Чоловік повертався додому, коли до нього підбігли незнайомці. Один із них почав душити, а інші двоє вирвали з рук потерпілого сумку з одягом і намагалися втекти. Двох нападників затримали перехожі та передали поліції, третього – розшукують правоохоронці.

Подія трапилася ввечері на проспекті Перемоги у Шевченківському районі столиці. До чергової частини звернувся киянин я повідомив, що на нього напали невідомі та відібрали гроші.

На виклик негайно прибула слідчо-оперативна група управління поліції та екіпажі патрульних. Правоохоронці з’ясували, що заявник повертався додому, коли до нього підбігли троє незнайомців. Один із них почав душити, інші вирвали з рук сумку з речами та намагалися втекти.

Люди, які стали свідками події, затримали двох спільників. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 31-річний житель Чернігівської області та 28-річний житель Дніпропетровської області. Раніше у поле зору правоохоронців зловмисники не потрапляли. Особа і місцезнаходження їх спільника встановлюється.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва