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В Сумах два ублюдка мочились на памятник Героям Майдана. На камеру. Для отчетности?

30.06.2018 01:04

Полицейские в Сумах задержали подонков, которые справляли природные потребности на памятный знак Героям Майдана и снимали это на мобильный телефон.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

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"Около двух часов ночи проезжающий по улице наряд патрульной полиции заметил, как двое молодых людей в Сквере Героев Небесной сотни справляют естественные потребности на установленный там памятный знак Героям Майдана. Увидев сотрудников полиции, те обратились в бегство. ... Ребят задержали", – говорится в сообщении.

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Задержанными оказались жители Черниговской области, выпускники сумских учебных заведений. Один из нарушителей пытался избавиться от своего мобильного телефона.

"В дальнейшем на нем обнаружили запись, следователи уже приобщили к уголовному производству. На него правонарушители снимали "весь процесс" своих противоправных действий", – отметили в полиции.

Сегодня они дают объяснения следователям. Им объявлено о подозрении по ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом).

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным в виде домашнего ареста. Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

 

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