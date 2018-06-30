В Москве эксгибиционист трижды проткнул таксиста шампуром

Эксгибиционист нанес тяжелые раны бывшему участковому на северо-востоке Москвы. Экс-полицейский сделал замечание мужчине, обнажившем своё достоинство в общественном месте, а тот в ответ нанёс ему три удара металлическим шампуром. Извращенцу удалось скрыться с места преступления и сейчас его разыскивает полиция.

Как удалось выяснить «МК», инцидент произошёл 28 июня около 12.00 в Останкинском парке. 49-летний Александр Дикунов, работающий таксистом (около двух лет назад уволился из МВД в звании капитана полиции, служил участковым в Бутырском районе и Ростокино) с гражданской женой, сотрудницей пищевого комбината МГУ, устроился позагорать на поляне напротив медицинского центра им. Дикуля.

Вокруг было много людей, но среди отдыхающих выделялся мужчина, одетый в одни плавки с сильно выдающимся пузом. Субъект вёл себя странно, периодически доставал свои половые органы наружу, чем встревожил бывшего полицейского. Он проследил за тем, как эксгибиционист прогуливался между загорающими. Через некоторое время полуголый проходимец остановился перед женщиной, которая лежала на животе, подставив солнцу свою спину. Он неожиданно обнажил своё мужское достоинство и начал самостоятельно удовлетворять свои низменные потребности.

Такого непотребства экс-участковый стерпеть не смог. Александр, как и подобает мужчине, и, хоть и бывшему, но стражу порядка, подошёл к рукоблуду и сделал ему замечание. Извращенец, даже не заправив свои гениталии, полез в драку и неожиданно поднял с земли брошенный кем-то шампур. Заострённый металлический прут стал грозным оружием в его руках — мужчина в плавках успел нанести Александру три удара, один из которых прошёл со спины через подмышку и вышел насквозь в грудной клетке, второй — самый тяжёлый - пришёлся в живот, а третий вскользь прошёл по спине.

Резню остановили вовремя подоспевшие охранники парка. Они подхватили на руки истекающего кровью бывшего полицейского и отвели пострадавшего в соседний медицинский центр, где ему оказали первую помощь. Тем временем нападавший воспользовался заминкой и скрылся, уехав на велосипеде красного цвета. Прибывшая на место бригада Скорой отвезла Александра в Склиф, где его направили прямиком на операционный стол. Глубокие раны врачам удалось зашить только поздним вечером.

Надо отметить, что экс-участковый ни на секунду не потерял сознания и самоконтроля, чего нельзя сказать о его спутнице, которая пребывала в шоковом состоянии. До приезда полицейских женщина сжимала в руках улику, которую она подобрала с земли после драки — окровавленный шампур. Правоохранители составили ориентировку на нападавшего — особые приметы: большой живот, седые волосы с залысиной, красный велосипед - и передали её нарядам дежурящим поблизости. Однако по горячим следам задержать злодея не удалось, последний раз отдыхающие видели, как похожий мужчина ехал в сторону парка. Кроме того, по словам местных жителей, извращенца, напавшего на Александра, в Останкинском парке видели ранее и даже неоднократно жаловались на него охране, однако всерьёз искать его начали только после того, как он ранил человека.