В России алкаш не пожалел спирта для сожжения «соперника»

В доме по улице Свердлова в Ярославле в результате возгорания погиб один человек, ещё одна женщина с ожогами была госпитализирована.

Выяснилось, что инцидент случился по вине одного из жильцов. По словам местных жителей, мужчина приревновал жену к собутыльнику и принял решение устранить соперника радикальным способом. Он облил другого участника гулянки спиртом и поджёг.

"Я вышла в коридор, как на меня выбежал мужчина из соседней двери. Он полыхал как факел. Весь был в огне и мычал. Я плеснула на него ведро воды и бросилась прочь", — сообщила одна из жительниц сетевому изданию "76.ru".

Сохранить жизнь мужчине не смогли. Виновница "любовной вендетты" получила ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована. Комната в съемной квартире, где случился пожар, выгорела целиком, другие жилые помещения также несущественно повреждены огнем.

Погорельцев эвакуировали и временно распределили по общежитиям. В причинах случившегося разбираются полицейские. // МК