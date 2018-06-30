Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В России алкаш не пожалел спирта для сожжения «соперника»

30.06.2018 08:45

Конфликт произошел на фоне ревности

В доме по улице Свердлова в Ярославле в результате возгорания погиб один человек, ещё одна женщина с ожогами была госпитализирована.

Выяснилось, что инцидент случился по вине одного из жильцов. По словам местных жителей, мужчина приревновал жену к собутыльнику и принял решение устранить соперника радикальным способом. Он облил другого участника гулянки спиртом и поджёг.

"Я вышла в коридор, как на меня выбежал мужчина из соседней двери. Он полыхал как факел. Весь был в огне и мычал. Я плеснула на него ведро воды и бросилась прочь", — сообщила одна из жительниц сетевому изданию "76.ru".

Сохранить жизнь мужчине не смогли. Виновница "любовной вендетты" получила ожоги различной степени тяжести и была госпитализирована. Комната в съемной квартире, где случился пожар, выгорела целиком, другие жилые помещения также несущественно повреждены огнем.

Погорельцев эвакуировали и временно распределили по общежитиям. В причинах случившегося разбираются полицейские. // МК

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...