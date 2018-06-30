35-річна жителька Шостки, яка намагаючись продати свої меблі, сама втратила понад 3 тис грн

Статистику жертв телефонної афери поповнила 35-річна жителька Шостки, яка намагаючись продати свої меблі за допомогою Інтернету, натрапила на афериста і замість отримання сплати грошей за товар, сама втратила понад трьох тисяч гривень.

Звернувшись за допомогою поліцейських, 31-річна жінка розповіла правоохоронцям, що оголошення про продаж товару вона розмістила на відомому сайті в Інтернеті. А коли за кілька годин знайшовся покупець, на радощах, виконала всі прохання незнайомця, пов’язані з банківськими операціями та лишилась всіх своїх грошей.

За словами потерпілої, незнайомець у телефонній розмові пообіцяв їй розрахуватись з нею за допомогою банківської картки, аби жінка в той же день відправила йому перевізником вподобані меблі. Та трохи пізніше їй знову зателефонували, проте вже з банку, та повідомили, що на рахунок жінки були зараховані кошти, але її картка заблокована. Для поновлення її дії чоловік запропонував підійти до найближчого банкомату та провести ряд операцій за його підказками, на що вона погодилась та втратила понад трьох тисяч гривень.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» працівники поліції ведуть пошуки зловмисника та звертаються до інших громадян з проханням, бути пильними під час розмови з незнайомцями та не виконувати їх прохань, пов’язаних з банківськими операціями. Не називайте їм секретних кодів чи іншої інформації по картці, не погоджуйтесь на їх допомогу, пов’язану з розблокуванням карток чи іншими їх пропозиціями. І пам’ятайте, подібні телефонні дзвінки надходять лише від аферистів!

Відділ комунікації поліції Сумської області