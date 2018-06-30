Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

У Харкові, раніше судимий 41-річний чоловік наніс жінці смертельне ножове поранення

30.06.2018 11:18

28 червня близько 9.00 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Дружби Народів виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу.

В ході проведення оперативно-слідчих дій поліцейські встановили, що поранення жінка отримала ще 25 червня. Того дня вона разом зі своїм знайомим знаходилася в гостях у господаря квартири. Компанія розпивала спиртні напої. Між жінкою та її 41-річним знайомим виник конфлікт. В результаті чоловік наніс їй удар ножем у стегно та втік.

Співробітники Київського відділу поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Господар оселі майже три дні провів з померлою жінкою в квартирі. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у ненаданні допомоги потерпілій, що призвело до її смерті.

Відділ комунікації поліції в Харківькій області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...