У Харкові, раніше судимий 41-річний чоловік наніс жінці смертельне ножове поранення

28 червня близько 9.00 до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вулиці Дружби Народів виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу.

В ході проведення оперативно-слідчих дій поліцейські встановили, що поранення жінка отримала ще 25 червня. Того дня вона разом зі своїм знайомим знаходилася в гостях у господаря квартири. Компанія розпивала спиртні напої. Між жінкою та її 41-річним знайомим виник конфлікт. В результаті чоловік наніс їй удар ножем у стегно та втік.

Співробітники Київського відділу поліції встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Господар оселі майже три дні провів з померлою жінкою в квартирі. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у ненаданні допомоги потерпілій, що призвело до її смерті.

Відділ комунікації поліції в Харківькій області