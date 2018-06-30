Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який ледь не вбив людину

Під час спільного вживання алкогольних напоїв харків'янин вдарив приятеля ножем у грудну клітину.

28 червня до Індустріального відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до Інституту невідкладної допомоги було доставлено 32-річного чоловіка з різаною раною.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження постраждалий отримав від 39-річного знайомого. Чоловіки разом розпивали спиртні напої в квартирі. Раптово між ними виникла суперечка. В результаті 39-річний господар житла вдарив гостя кухонним ножем у грудну клітину.

Начальник Індустріального відділу поліції Сергій Мєлєшев повідомив, що зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вищезазначеного злочину. На даний час мешканець Індустріального району знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Харківської області