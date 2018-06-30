Працівники поліції попереджають про шахраїв, які спеціалізуються на банківськівських картках

Зараз переважно кожен житель країни використовує пластикові картки. Природно, що з розвитком електронних технологій розвиваються і методи шахрайства. Зловмисники постійно шукають нові методи, як можна вкрасти гроші у людей за допомогою банківських карток.

Наприклад, на мобільний телефон власника картки приходить смс-повідомлення про те, що його рахунок заблоковано. Потім надходить дзвінок, співрозмовник, називаючись працівником банку, сповіщає громадян, що мов ля він представник служба безпеки банку. Повідомляє, що з картки хтось намагався зняти гроші і її заблокували. Щоб розблокувати, необхідно уточнити деякі дані, зокрема пін-код та дівоче прізвище матері. Якщо людина надає ці дані, шахраї отримують доступ до рахунку і знімають всі кошти потерпілого.

Щоб не стати жертвою шахраїв ніколи не приймайте жодних рішень під час або відразу після телефонного дзвінка незнайомої людини, не повідомляйте жодної особистої інформації та жодної інформації щодо банківської картки. Співробітники банків ніколи не телефонують клієнтам і не питають у них пін-коди, паролі, та інші таємні дані. Попросіть співрозмовника представитися із зазначенням посади. Зателефонуйте до банку, з’ясуйте, чи є в них такий співробітник. Номер гарячої лінії банку є на вашій банківській картці. Відвідайте найближчий офіс свого банку та розкажіть про ситуацію. Повідомте поліцію про можливий факт шахрайства. Якщо в розмові називаються якісь імена близьких, знайомих або друзів, обов’язково зателефонуйте їм.

Також шахраю полюють за своїми жертвами і на вулицях. Громадяни, особливо пенсіонери, часто в гаманцях зберігають разом із карткою пін-код свої картки, довіряють її стороннім особам, повідомляючи при цьому свій таємничій код, знімають кошти з рахунків та не звертають увагу на оточуючих та на те, як виглядає банкомат, та чи не містить він сторонніх пристроїв.

Щоб не попасти на гачок аферистів, нікому зі сторонніх осіб не повідомляйте пін-код своєї картки, представники банку ніколи не просять назвати пін-код картки, у них є інші способи ідентифікації Вас як клієнта. Не зберігайте пін-код разом з карткою. Його потрібно запам’ятати, в багатьох банках є можливість встановлювати пін-код самостійно, тож ви можете обрати для себе зручну комбінацію з 4-х цифр, яку легко запам’ятаєте. Звертайте увагу на зовнішній вигляд банкомату. Коли вводите пін-код, прикривайте цифри від сторонніх осіб. Не користуйтеся послугами сторонніх осіб біля банкомату та не повідомляйте їм свій пін-код та номер телефону. Перевіряйте суму, яку у вас знімають в магазині або у закладі обслуговування. Завжди майте під рукою телефони гарячої лінії вашого обслуговуючого банку.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян, будьте обачними, не робіть жодних поспішних рішень, це допоможе зберегти ваші кошти. В разі якщо ви стали жертво шахраїв негайно звертайтеся до найближчого відділення поліції чи телефонуйте до поліції за телефоном «102». Запам’ятайте, при розкритті таких злочинів головне - не втратити час.

Сектор комунікації поліції Черкаської області