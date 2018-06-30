Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Финляндии начали ловить «клубничных мошенников» с помощью технологий

30.06.2018 15:39

В Финляндии создана база данных, с помощью которой стало возможно отличать местную клубнику от импортной. В будущем новая технология поможет выяснить место выращивания и других продуктов.

 Честные торговцы клубникой часто страдают от деятельности мошенников, продающих импортную клубнику под видом местной. Поэтому финляндское Агентство безопасности продовольствия EVIRA и Институт природных ресурсов LUKE создали базу данных, с помощью которой можно отличить отечественную клубнику от импортной.

Mansikoita

Этим летом муниципальные инспекторы собирают пробы на местах, где продается клубника, сообщает .

«Поменяй ящик, и все»

Проект принес конкретные результаты еще до начала сбора данных. Когда о новой технологии сообщили год назад, на торговых площадях вдруг внезапно выросла доля испанской и шведской продаваемой клубники.

- В результате появления новых технологий увеличился риск быть пойманным. Раньше было легче, поменял ящик с маркировкой на финский - и все, дело в шляпе. Таким образом можно было получать большую прибыль.

Финские фермеры и торговцы клубникой приветствуют появление новых средств для борьбы с "клубничными мошенниками".

- Фермер, конечно, хочет, чтобы его клубника конкурировала с клубникой других отечественных производителей. Импортная клубника, конечно, может продаваться на рынке, но надо честно указывать ее происхождение, - отмечает руководитель Союза производителей фруктов и ягод Миика Иломяки.

Стоит помнить, что мошенники нарушают также права потребителей.

Пробы берут на территории всей страны

Сотрудники EVIRA и LUKE прошлым летом разделили континентальную Финляндию на 50 квадратных зон одинакового размера. На территории каждого квадрата взяли пробы по меньшей мере на одной клубничной ферме.

В этом году база данных пополняется, и сотрудники проекта уже собрали пробы также на Аландских островах.

- С помощью базы данных мы можем, так сказать, составить профиль финской клубники. Если клубника отличается от указанных в базе показателей, она является импортной, - поясняет директор отдела по исследованиям EVIRA Янне Ниеминен.

В Швеции подобная технология применяется активно, и в некоторых странах ЕС ее использовали даже в ходе судебных процессов.

В будущем с помощью новой технологии будут выяснять происхождение и других продуктов питания, например, мяса.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...