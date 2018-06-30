В Финляндии начали ловить «клубничных мошенников» с помощью технологий

Честные торговцы клубникой часто страдают от деятельности мошенников, продающих импортную клубнику под видом местной. Поэтому финляндское Агентство безопасности продовольствия EVIRA и Институт природных ресурсов LUKE создали базу данных, с помощью которой можно отличить отечественную клубнику от импортной.

Этим летом муниципальные инспекторы собирают пробы на местах, где продается клубника, сообщает Служба новостей Yle .

«Поменяй ящик, и все»

Проект принес конкретные результаты еще до начала сбора данных. Когда о новой технологии сообщили год назад, на торговых площадях вдруг внезапно выросла доля испанской и шведской продаваемой клубники.

- В результате появления новых технологий увеличился риск быть пойманным. Раньше было легче, поменял ящик с маркировкой на финский - и все, дело в шляпе. Таким образом можно было получать большую прибыль.

Финские фермеры и торговцы клубникой приветствуют появление новых средств для борьбы с "клубничными мошенниками".

- Фермер, конечно, хочет, чтобы его клубника конкурировала с клубникой других отечественных производителей. Импортная клубника, конечно, может продаваться на рынке, но надо честно указывать ее происхождение, - отмечает руководитель Союза производителей фруктов и ягод Миика Иломяки.

Стоит помнить, что мошенники нарушают также права потребителей.

Пробы берут на территории всей страны

Сотрудники EVIRA и LUKE прошлым летом разделили континентальную Финляндию на 50 квадратных зон одинакового размера. На территории каждого квадрата взяли пробы по меньшей мере на одной клубничной ферме.

В этом году база данных пополняется, и сотрудники проекта уже собрали пробы также на Аландских островах.

- С помощью базы данных мы можем, так сказать, составить профиль финской клубники. Если клубника отличается от указанных в базе показателей, она является импортной, - поясняет директор отдела по исследованиям EVIRA Янне Ниеминен.

В Швеции подобная технология применяется активно, и в некоторых странах ЕС ее использовали даже в ходе судебных процессов.

В будущем с помощью новой технологии будут выяснять происхождение и других продуктов питания, например, мяса.