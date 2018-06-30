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«Кража века» в чешском супермаркете попала на видео

30.06.2018 02:46

 В чешском городе Хеб произошло курьезное преступление. В одном из местных супермаркетов вор украл пустые пивные ящики для пива из специального автомата по приему тары, и тут же сдал их. Таким нехитрым способом 34-летний мужчина обогатился на 1500 крон.

Целью злоумышленника были автоматы, принимающие не только пивные бутылки, но и пластиковые ящики для них. Всего с апреля по июнь он наведывался в супермаркет три раза. Мужчина забирался в отверстие для ящиков и вытаскивал со склада пустую тару. Затем он сдавал добычу и получал из автомата купон, который реализовывал в том же магазине.

Преступника задержали и после оформления протокола отпустили. В виду незначительной суммы ущерба воришке грозит только административная ответственность. // vinegret.cz

 

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