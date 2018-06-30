Впервые за последние 20 лет в мире резко возросло число жертв противопехотных мин

В борьбе с минной опасностью наблюдается откат назад. Впервые за последние 20 лет резко возросло число жертв противопехотных мин и других взрывных устройств, оставшихся после военных конфликтов. Сегодня за год гибнут или получают ранения 8 500 человек. Об этом сообщила глава Службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием Аньес Маркайю.

Вчера на брифинге в Нью-Йорке Аньес Маркайю представила доклад Генерального секретаря ООН о выполнении первой резолюции Совета Безопасности по разминированию. Она была принята год назад по инициативе Боливии. Глава Службы отметила, что в докладе речь идет не только о противопехотных минах, но и о новом поколении взрывных устройств. Сегодня этот доклад был представлен на рассмотрение членов Совбеза.

В прошлом году количество людей, пострадавших в результате действия мин, оставшихся после конфликтов, резко возросло. «Несколько лет тому назад у нас появилась надежда, поскольку число жертв стало сокращаться. Сегодня количество пострадавших - погибших или получивших увечья в результате взрывов, - выросло. Это связано с ростом числа конфликтов, которые стали более затяжными и более интенсивными, а также с массовыми беспрецедентными перемещениями населения. К тому же сейчас борьба с терроризмом приобрела новое измерение», - подчеркнула Аньес Маркайю.

В качестве примера она рассказала о трудностях, связанных с разминированием в африканских пустынях, где мины перемещаются вместе с песком. Она также напомнила, что в последнее время появилось новое поколение взрывных устройств кустарного производства, которые используются, например, террористами ИГИЛ или «Боко харам». Их практически невозможно обезвредить и при разминировании гибнут саперы. По ее словам, в последнее время было налажено производство самодельных мин, специально предназначенных для уничтожения гражданского населения.