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«Пробежал 1,5 км – и остановилось сердце». Во время сдачи нормативов умер сотрудник тюрьмы

30.06.2018 18:03

21 июня родным 40-летнего Вадима Ильюшонка, контролера тюрьмы № 8 в беларусском городе Жодино, сообщили, что он умер на стадионе сразу после кросса.

По словам родственников, в прошлом году ему сняли группу ЛФК, несмотря на проблемы с сердцем, пишет  tut.by.

Вадиму Ильюшонку было 40 лет, в тюрьме проработал более 20.

«О том, что Вадим умер, нигде не сообщается, но ведь это чрезвычайное происшествие. Нам только говорят: «Ждите», – вздыхают родственники. – Год назад Вадиму сняли группу лечебной физической культуры (ЛФК), то есть раньше он не бегал кроссы, а сейчас стал. Накануне у Вадима схватило сердце, его спасли и все равно заставили бежать. В память врезалось разговор, как уговаривали его накануне не бежать».

Как рассказывает семья Ильюшонка, лет шесть у мужчины были проблемы с сердцем, давление было повышенным. Прошлый раз нормативы старший контролер сдал «медленно и тяжело».

«Вскрытие показало: у него была ишемическая болезнь сердца. На каком основании тогда сняли ЛФК? Там же работают люди в возрасте, и почему они должны бегать в эту жару?», – спрашивают родственники. 

 

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