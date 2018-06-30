«Пробежал 1,5 км – и остановилось сердце». Во время сдачи нормативов умер сотрудник тюрьмы

По словам родственников, в прошлом году ему сняли группу ЛФК, несмотря на проблемы с сердцем, пишет tut.by.

Вадиму Ильюшонку было 40 лет, в тюрьме проработал более 20.

«О том, что Вадим умер, нигде не сообщается, но ведь это чрезвычайное происшествие. Нам только говорят: «Ждите», – вздыхают родственники. – Год назад Вадиму сняли группу лечебной физической культуры (ЛФК), то есть раньше он не бегал кроссы, а сейчас стал. Накануне у Вадима схватило сердце, его спасли и все равно заставили бежать. В память врезалось разговор, как уговаривали его накануне не бежать».

Как рассказывает семья Ильюшонка, лет шесть у мужчины были проблемы с сердцем, давление было повышенным. Прошлый раз нормативы старший контролер сдал «медленно и тяжело».

«Вскрытие показало: у него была ишемическая болезнь сердца. На каком основании тогда сняли ЛФК? Там же работают люди в возрасте, и почему они должны бегать в эту жару?», – спрашивают родственники.