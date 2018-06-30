Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Пьяный. Без прав. Бывший полицейский. Давил людей джипом - хотел убить (видео)

30.06.2018 16:23

Утром 24 июня в российском городе Полевском (Свердловская область) у пивной на улице Коммунистической между нетрезвым мужчиной на внедорожнике Toyota Land Cruiser и группой стоящих у заведения молодых людей разгорелся конфликт. 

Водитель машины хотел, чтобы мешавшие ему люди разошлись. Когда они отказались, мужчина стал угрожать пешеходам убийством, а затем попытался осуществить свою угрозу — разогнался и врезался на машине в толпу, пишет «За рулем».

Фото: страница Курницкого в социальной сети ВКонтакте

Фото: страница Курницкого в социальной сети ВКонтакте

В результате наезда пострадали две девушки, одна из них с серьезными травмами была госпитализирована. Очевидцы вытащили из машины злоумышленника и едва не линчевали его, но, к счастью, на место происшествия быстро приехала полиция и задержала водителя внедорожника. Им оказался 48-летний Дмитрий Курницкий, бывший полицейский, лишенный водительских прав за пьяную езду. Из полиции его уволили еще в 2014 году по отрицательным мотивам — за алкоголизм.

В отношении Курницкого за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, Следственным управлением СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ (до 20 лет тюрьмы). Также Курницкому придется в очередной раз ответить по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (до двух лет тюрьмы). Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...