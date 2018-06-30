Пьяный. Без прав. Бывший полицейский. Давил людей джипом - хотел убить (видео)

Утром 24 июня в российском городе Полевском (Свердловская область) у пивной на улице Коммунистической между нетрезвым мужчиной на внедорожнике Toyota Land Cruiser и группой стоящих у заведения молодых людей разгорелся конфликт.

Водитель машины хотел, чтобы мешавшие ему люди разошлись. Когда они отказались, мужчина стал угрожать пешеходам убийством, а затем попытался осуществить свою угрозу — разогнался и врезался на машине в толпу, пишет «За рулем».

Фото: страница Курницкого в социальной сети ВКонтакте

В результате наезда пострадали две девушки, одна из них с серьезными травмами была госпитализирована. Очевидцы вытащили из машины злоумышленника и едва не линчевали его, но, к счастью, на место происшествия быстро приехала полиция и задержала водителя внедорожника. Им оказался 48-летний Дмитрий Курницкий, бывший полицейский, лишенный водительских прав за пьяную езду. Из полиции его уволили еще в 2014 году по отрицательным мотивам — за алкоголизм.

В отношении Курницкого за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, Следственным управлением СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ (до 20 лет тюрьмы). Также Курницкому придется в очередной раз ответить по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (до двух лет тюрьмы). Следствие ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.