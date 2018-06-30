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На Крещатике отморозок пробежал по патрульной машине, повредив лобовое стекло и крышу

30.06.2018 14:05

В самом центре города - на Крещатике, напротив ЦУМа полицейские задержали дерзкого парня

Как удалось узнать Вартовим.Еспресо, 22-летний парень решил пробежаться по патрульной машине, от чего у машины лопнуло лобовое стекло и вмялась крыша.

стекло

Один из полицейских погнался за парнем и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако тот не прошел и 100 метров, вырвался и снова побежал к рынку. Задержать нарушителя помогли неравнодушные прохожие. На этот раз его вели уже двое полицейских, которые и посадили хулигана в патрульную машину.

Отметим, что от удара лобовое стекло лопнуло в нескольких местах и его надо менять, а это стоит немалых денег. На место прибыла следственно-оперативная группа, а также карета "скорой", которую вызвали для задержанного.

 

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