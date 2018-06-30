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В Житомирской области разыскивают похитителей мужчины

30.06.2018 15:03

Оперативный план "Сирена" введен в Житомирской области. Правоохранители разыскивают предварительно трех мужчин, которые несколько дней назад в Киевской области похитили человека. 

Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области разыскивают похитителей человека: введен план "Сирена"

Пленником оказался житель Житомирской области, который работал в Киевской области. Там злоумышленники его и похитили и некоторое время удерживали в гараже на территории Житомира. Пленнику удалось сбежать от похитителей и обратиться в полицию.

Сейчас правоохранители Житомирской области разыскивают подозреваемых на территории области. По всему региону действует оперативный план "Сирена".

"План введено в действие по факту незаконного удержания человека. Сейчас есть информация о трех мужчинах, которые разыскиваются", – проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в области. // УНН

 

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