В Житомирской области разыскивают похитителей мужчины

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Оперативный план "Сирена" введен в Житомирской области. Правоохранители разыскивают предварительно трех мужчин, которые несколько дней назад в Киевской области похитили человека.
Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.
Пленником оказался житель Житомирской области, который работал в Киевской области. Там злоумышленники его и похитили и некоторое время удерживали в гараже на территории Житомира. Пленнику удалось сбежать от похитителей и обратиться в полицию.
Сейчас правоохранители Житомирской области разыскивают подозреваемых на территории области. По всему региону действует оперативный план "Сирена".
"План введено в действие по факту незаконного удержания человека. Сейчас есть информация о трех мужчинах, которые разыскиваются", – проинформировали в отделе коммуникации ГУНП в области. // УНН
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