В Киеве на 7 лет посадили убийцу отца

Злоумышленник сам обратился в полицию, а на суде признал вину

В Киеве суд приговорил к семи годам заключения мужчину, который убил отца.

Происшествие случилось в прошлом году в Голосеевском районе столицы. Мужчина пришел к отцу, они поссорились. Родственники вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. В результате сын ударил отца по голове. Когда тот упал на землю, злоумышленник несколько раз ударил его ножом. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киеве.

"Впоследствии мужчина понял, что натворил, и позвонил в полицию. Во время заседания обвиняемый пояснил, что с детства у него были неприязненные отношения с отцом. Якобы тот его бил, издевался и даже выгонял из дома и потребовал деньги. Однако свою вину признал и полностью раскаялся", – отмечено в сообщении.

Приговором Голосеевского районного суда в Киеве за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. // Сегодня