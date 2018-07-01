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У Києві невідомі побили і взяли в заручники бізнесмена

01.07.2018 00:56

 Зловмисники взяли в заручники 32-річного бізнесмен та вимагали його майно. Уранці 30 червня йому вдалося втекти та звернутися до поліції.

Підприємця кілька днів тримали в заручниках.

Невідомі побили і взяли в заручники столичного бізнесмена

"За словами заявника, кілька днів тому до орендованої квартири у Києві увірвались троє незнайомців. Вони побили його та, погрожуючи, вивезли до райцентру на Київщині. Згодом перевезли до Житомира. Там тримали в одному з гаражних кооперативів. Викрадачі вимагали від чоловіка переоформлення на них нерухомого майна", - повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Зараз правоохоронці шукають зловмисників. Їм загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. // Gazeta.ua

 

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