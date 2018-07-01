Судьба: справил нужду в неположенном месте и... угодил в больницу

В Киеве на Русановке в результате драки со стрельбой один из участников конфликта без сознания был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Инцидент произошел в пятницу, 29 июня, поздно вечером, сообщает "Информатор".

По словам очевидцев, в ходе конфликта прозвучало около пяти выстрелов, после чего автомобиль Toyota Auris, в котором находились стрелявшие, уехал в неизвестном направлении.

Через некоторое время полицейские задержали авто, которое проходило по описанию в ориентировке. В транспортном средстве находились парень и девушка. Также был обнаружен травматический пистолет, из которого стреляли.

Согласно результатам теста на драгере, водитель Toyota оказался трезвым.

Причиной конфликта, по его словам, послужило замечание, сделанное двум нетрезвым мужчинам, которые справляли нужду в неположенном месте. Мужчины агрессивно отреагировали и начали бить автомобиль. В свою очередь водитель в целях самозащиты достал пистолет "Флобер" и начал стрелять.

Далее он рассказал, что один из мужчин перепутал водителя авто со своим товарищем – у них были похожие футболки, и бросился избивать не того, кого планировал. Пострадавшего в драке мужчину госпитализировали в БСП без сознания. На автомобиле присутствуют следы крови.